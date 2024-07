Am Samstag liegt Musik über der Grazer Innenstadt und dem Viertel ums Kunsthaus. Zum zweiten Mal findet das Straßenmusikfestival statt. „54 Musiker sind bis jetzt an Bord“, verrät Organisator Hubert Hierzmann von „wakmusic“. Der Verein organisiert bekannte Events und Festivals wie das Grätzlfest Grieskram und bietet im Club Wakuum heimischen Bands eine Bühne. Letzte Auftrittszeiten im Programm, das unter strassenmusik-festival.at abrufbar ist, hat man noch zu vergeben. Eine Karte zeigt, wo es musikalisch hoch hergehen wird, wer durchs Zentrum schlendert, kann die Musiker und Musikerinnen aber nicht verpassen.

Loslegen werden sie um 11 Uhr. Das hat mit der neuen Straßenmusikverordnung zu tun, die in Graz seit 10. Juni in Kraft ist. Sie sorgt im Hintergrund nach wie vor für Misstöne. „Sie bringt für die Musiker unnötige Leerzeiten“, kritisiert auch Hierzmann die neue Regelung. Sie bringt fixe Spielzeiten von jeweils 45 Minuten ab 11, 12.30, 14, 15.30, 17, 18.30 und 20 Uhr. Zwischen den Spielzeiten müssen an allen Standplätzen 45 Minuten Pause eingehalten werden. „Spielt ein Musiker in der Stadt, muss er jetzt mit den Stehzeiten dafür die doppelte Zeit aufwenden“, unterstreicht Hierzmann. Der Unmut unter den Musikern und Musikerinnen hat sich in den vergangenen Wochen nicht gelegt. Auch Anrainer, die sich für die Neuregelung starkgemacht haben, äußerten Kritik.

Auch für das Festival am Samstag bedeutet die neue Verordnung: Auf 45 Minuten Musikgenuss an vielen Plätzen in der Stadt folgen jeweils 45 Pause.