Neue Regeln für Straßenmusiker in Graz stehen, wie bereits berichtet, am Donnerstag auf der Tagesordnung der Grazer Gemeinderatssitzung. Die wesentlichsten Änderungen, die kommen: Bisher mussten Musiker den Standort nach 30 Minuten wechseln. Demnächst soll es beginnend mit 11 Uhr sieben 45-minütige Spielzeiten geben, auf die dann jeweils eine 45-minütige Pause folgt. Spielzeiten und Pausen sind zeitlich genau festgelegt. Am selben Platz und im Umkreis von 100 Metern davon dürfen nicht an zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten die Instrumente ausgepackt werden.