Sollen Straßenmusiker eine Jury von ihrem Können überzeugen müssen, bevor sie in der Grazer Innenstadt ihre Instrumente auspacken dürfen? Diese Frage sorgte Anfang des Jahres für Diskussionen im Gemeinderat. Es war nicht das erste Mal. Schon seit Jahren wird darüber debattiert und in unterschiedlichen Runden beraten, wer wie lang und wo in den Straßen der Stadt Musik machen darf. An der Straßenmusikverordnung 2012 wurde aber bislang nicht gerüttelt. Der Konflikt zwischen manchen Anrainern, die gegen den Klangteppich vor ihrer Haustür auf die Barrikaden steigen, und den Musikern blieb bestehen.



Nun kommt tatsächlich Bewegung in die Sache. Bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag (16. Mai) soll die Änderung der Straßenmusikverordnung beschlossen werden. „Ich hoffe, dass damit ein Ausgleich der Interessen gelingt“, unterstreicht Gemeinderat Gerhard Hackenberger (Grüne), der im Vorfeld mit dem Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Alfred Strutzenberger (KPÖ) und Vertretern der Musiker verschiedene Lösungen diskutiert hat.