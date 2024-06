Für einige Passanten war es eine schwungvolle Darbietung, mit der Christoph Kotter und Marisol Carrillo am Grazer Schloßbergplatz musikalisch Farbe in den trüben Fronleichnamstag brachten. Einige Anrainer sahen das offenbar anders. „Es gingen am Donnerstag mehrere Beschwerden dazu bei uns ein“, erklärt Thomas Lambauer, Chef der Grazer Ordnungswache.