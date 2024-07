Die Nachricht sorgte für große Unruhe bei Eltern: Der Kindergarten Diakoniewerk in der Grazer Grabenstraße soll bis zum Sommer schließen, hieß es im Jänner. „Dieser Kindergarten bedeutet so unendlich viel mehr für uns Eltern, unsere Kinder und das gesamte Betreuungsteam, als einfach nur Unterbringung auf Zeit“, schrieben Eltern in einem Brief. Das Büro von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) verwies schon damals auf Gespräche zwischen dem Diakoniewerk und einem anderen Träger.