Kaum hat das Vormerken für einen Platz in einer Krippe bzw. einen Kindergarten in Graz begonnen, knirschte es da und dort beträchtlich. In einem Fall in der Heinrichstraße, wo Wiki einen Kindergarten und eine Krippe mit jeweils einer Gruppe betreibt. Aber nur noch bis zum Start des nächsten Betreuungsjahres im September: Dann wird die Krippe auf zwei Gruppen erweitert. Die Kindergartengruppe am Standort wird hingegen aufgelöst.