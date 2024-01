Zumindest eine gute Nachricht reiht sich in die Hiobsbotschaften für Grazer Eltern von Kleinkindern ein: Der von Wiki betriebene Kindergarten in der Heinrichstraße, der mit Herbst zugunsten einer Kinderkrippengruppe geschlossen werden sollte, wird noch ein Jahr länger betrieben. Die bestehende Kindergartengruppe wird noch bis zum Ende des Betreuungsjahres 2024/25 weitergeführt und erst dann in eine Krippengruppe umgewandelt. „Auch wenn uns Elke Kahr und die Stadt-Koalition weiterhin nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, wir lassen die Kinder und Familien in dieser Stadt nicht im Stich“, sagt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner, „ich bedanke mich bei den Verantwortlichen von WIKI für die gute Lösung, die es uns erlaubt die Kindergartengruppe noch ein weiteres Jahr offen zu halten. Für uns zählt jeder Betreuungsplatz.“