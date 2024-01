Die Gruppengröße in steirischen Kindergärten wird reduziert. Was Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) im Sommer 2022 unter anderen als Maßnahme gegen die Kindergartenmisere angekündigt hat, ist seit 2023 in der Umsetzung: pro Jahr soll die Größe auf 20 (statt 25) Kinder reduziert werden. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es mehr Kindergartengruppen braucht. Schon diesen Herbst sind es nur mehr 23 Kinder pro Gruppe.