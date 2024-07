Sommerurlaub am Meer gut und schön, aber Sie riskieren dabei durchaus, so einiges in der Stadt zu verpassen. Von den bekannten großen Festivals wie La Strada und Styriarte über viele, viele Konzerte und lauschige Theater- und Sommerkino-Abende bis hin zu unvergesslichen kulinarischen Events ist auch in den Sommermonaten dieses Jahres so einiges los. Zücken Sie Ihren Kalender: Wir haben die besten Tipps für Sie gesammelt.

La Strada startet heuer schon früher

Schon das Neutorgassenfest bietet am 5. und 6. Juli einen Vorgeschmack auf „La Strada“, von 26. Juli bis 4. August geht es dann richtig rund. Unter anderem mit dem Lieblingszirkus der Organisatoren, „Baro d´evel“, der die Oper Graz entert. Natürlich wird auch wieder auf den Straßen, Plätzen und Parks sowie in der Stadt und auch in Kalsdorf, Gratkorn und Deutschfeistritz getanzt, gesungen, gelacht. Am 28. Juli wird der Kaiser-Josef-Markt zum La-Strada-Festplatz, in der Kaiserfeldgasse – dann schon eine Begegnungszone – heißt es wieder „Open Dance“.

Ein Sommer voller Klassiker

Zu einem Höhepunkt für Klassik-Feinspitze hat sich die jährliche Kasematten-Opernproduktion der Spielstätten etabliert. Am 18. und 20. August verdichten die Wagner-Opernstars vom Bayreuther Festspielhügel den Ring des Nibelungen jeweils auf einen starken Abend. Die Styriarte bietet noch bis 21. Juli ein hochkarätiges Programm, dazu kommen AIMS (8. Juli bis 16. 8.), das Kammer Musik Festival (25. 7. bis 1. 9.), Arsonore (4. bis 8. 9.). Die Sommerserenaden bieten von 3. bis 6. 8. „Così fan tutte“ im Garten am Rosenberg.

So ein Theater! Noch dazu im Freien!

Viel zu Lachen im Sommertheater: Die Schloss-Spiele Reinthal spielen das antike Lustspiel „Frauenvolksversammlung“ (bis 22. Juli), das Sensenwerk „Lady und Schneider oder der Mann an der Spitze“ (ab 5. Juli), das Theater Frohnleiten „Sein oder Nichtsein“ (ab 10. Juli), die Theaterrunde Kalsdorf „Die Dorfdebütantinnen“ (ab 12. Juli), der Märchensommer „Schneewittchen“ (ab 25. Juli).

Die bunteste Ausstellung des Jahres

Es darf auch einmal drinnen gestaunt werden: Auf der Grazer Messe sind bis 31. August Fotografien von Kristian Schuller zu sehen, die schon für sich spektakulär sind, aber dann auch noch ebenso inszeniert werden.

Sternderl schau‘n – und dazu Filme

Die Summer Movies auf der Murinsel bieten heuer zahlreiche Klassiker, im Lesliehof flimmern nach der EM wieder Filme über die Freiluft-Leinwand. Und: Am 24. Juli macht das Ö3 Silent Cinema am Schloßberg auf der Kasemattenbühne Station, am 31. Juli heißt es wieder Hofkino im Graz Museum mit dem Street Cinema Graz.

Die g‘schmackigsten Events des Sommers

Schon seit 30. Juni tischt das Food Festival eine ganze Reihe von spannenden Kulinarik-Events auf, viele davon sind bereits ausverkauft. Ausnahmsweise noch Karten gibt es heuer für die Lange Tafel der Genusshauptstadt am 24. August, die nach einem Jahr Pause wieder zurück ist. Und die Erlebnisregion Graz lädt nach dem Auftakt am Schöckl zu vier weiteren exklusiven Vollmond-Dinners.

Unterhaltung unterm Uhrturm

Derzeit ist der große Platz direkt unterm Schloßberg für die Fußballfans reserviert, aber im August wird er – nach der erfolgreichen Feuertaufe mit Hubert von Goisern im Vorjahr – erneut zur Konzertlocation. Am 14. August ist es ein Heimspiel für Paul Pizzera, der gemeinsam mit Otto Jaus die „Comedian Rhapsody“ aufführt. „Die Emotionsdealer Ihres Vertrauens singen, rappen und fiedeln sich für ihr Publikum wieder durch alle Genres, die die Musikwelt zu bieten hat“, verspricht ihr Programm. Am 16. August stehen herzliche „AltstadtLACHAIR“ mit dem Trio Klaus Eckel, Gerald Fleischhacker und Gernot Kulis an und zwei Tage später gastiert dann der Hamburger Jan Delay mit seiner Band Disko No. 1.

Die Popkonzerte: Volles Programm

Parkside Festival. In Gratwein-Straßengel wächst seit einigen Jahren ein feines Festival für lokale Bands heran. Freier Eintritt. 29. Juni, Hauptplatz Judendorf.

Markus Schirmer & Scurdia, Weltmusik mit 14 Künstlerinnen und Künstlern aus zehn Nationen. 4. Juli, Kasematten.

Son of the Velvet Rat. Das Projekt von Songwriter Georg Altziebler diesmal in Duoformation. 5. Juli, Brücke.

Jazz im Generalihof. Einer der schönsten Innenhöfe der Stadt neben der Altstadtpassage gehört seit Jahren im Sommer den Jazzern und ihren Fans. Mittwochs bei freiem Eintritt, von 10. Juli bis 21. August. Generalihof.

Abnormal Sound Zone. Eine engagierte Truppe aus St. Oswald/Plankenwarth organisiert das Benefiz-Festival mit heimischen Acts (heuer etwa Lambda, Glitter Pilots, Violent Shiver, Pulse …). 12 und 13. Juli. Altstoffsammelzentrum St. Oswald ob Plankenwarth.

Straßenmusik Festival. Unverstärkt, unverblümt, unverstellt: Musikerinnen und Musiker dieser Stadt spielen alle Stückerln auf den Straßen im Zentrum. 13. Juli. Links und rechts der Mur.

Nick Mason’s Saucerful of Secrets. Der legendäre Pink-Floyd-Drummer serviert die Musik der frühen Alben der britischen Psychedelic-Pioniere. 16. Juli, Kasematten.

ORF Hör- und Seebühne. Literatur und Musik spielt‘s von 18. 7. bis 29. 8. donnerstags zwischen Schilf und Seerosen.

Wanda machen an diesem Abend mit „Niemand anders“ Amore als mit ihren Fans. 19. Juli, Messe/Freiluftarena B.

Murszene 2024, von 25. Juli bis 10. 8. Donnerstags, freitags, samstags gibt es bei freiem Eintritt Jazz und Weltmusik auf dem Grazer Mariahilferplatz.

Kettcar aus Hamburg haben nach einigen Jahren wieder ein neues Album am Start. 29. Juli, Kasematten.

Die Paldauer bitten wieder zum legendären Schloßberg Open Flair – wie immer ganz in Weiß. 2. und 3. August, Kasematten.

Sunny Days Festival. In Wundschuh kommt bei freiem Eintritt echte Festivalstimmung auf, mit Camping – und vielen lokalen Acts am Acker. 2. bis 4. August, Dietersdorf 7.

Herbert Pixner Projekt, feinster Alpen-Crossover, die Tickets sind schon knapp. 5. und 6. August, Kasematten.

Janoska Ensemble & Thomas Hampson. Werke von Porter, Gershwin, Stolz und Weill. 28. August, Kasematten.

Die Seer – Ausklang. Die Ausseer Vielharmonie gibt ihr Abschiedskonzert in Graz. 30. August, Messe/Freiluftarena B.

Faber, kraftvoller Brachialpoet aus der Schweiz, wird sein neues Album unter freiem Himmel präsentieren. 31. August, Kasematten.

Amistat. Das Zwillingsbrüder-Duo sorgt mit ihrem gefühlvollen Folk-Pop für volle Konzertsäle. 3. September, Kasematten.

Peter Cornelius & Band. Die Austropop-Legende greift zum Sommerausklang in die Saiten. 6. September, Kasematten.