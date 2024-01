Im Sommer 2023 war es gleich drei Mal eine ausverkaufte Show mit Hubert von Goisern, die den Karmeliterplatz erstmals in eine attraktive Open-Air-Konzertlocation direkt unterm Uhrturm verwandelte. Diesen Erfolg will Veranstalter Manfred „Cook“ Koch 2024 wiederholen – mit drei unterschiedlichen Abenden im August. Zwei der Termine stehen bereits fest: Am 14. August treten Pizzera & Jaus auf, „das Konzert ist schon jetzt am besten Weg dazu, bald ausverkauft zu sein“, sagt Koch. Am 16. August folgen „AltstadtlachAIR“ mit Klaus Eckel, Gernot Kulis und Gerald Fleischhacker. Und nun ist auch Nummer drei bekannt, „das setzt uns die Krone, oder besser gesagt Sonnenbrille und Hut auf“, lacht Koch. Gewinnen konnte er für den Abend des 17. August Jan Delay und seine Band Disko No.1, die ein Best-of der letzten 25 Jahre spielen.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag um 7.04 Uhr auf oeticket sowie erstmals auf Kochs eigener Ticketplattform ticketladen.at. Es heißt vermutlich rasch zugreifen – für den ausverkauften Auftritt in der Wiener Arena im Juli wurde eine Zusatzshow ankündigt, für die die Karten ebenso schon nicht mehr verfügbar sind.

Jan Delay, mit bürgerlichem Namen Jan Philipp Eißfeldt, wurde als Mitglied der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Beginner bekannt. 2001 begann er mit dem Album Searching for the „Jan Soul Rebels“ seine Solokarriere. Die folgenden Alben erreichten in Deutschland fast alle Platz 1 der Albumcharts, teilweise sogar Dreifachgold. Heuer im Mai erscheint ein Best-of-Album, im Sommer folgt die Tour dazu, die die Norddeutschen auch nach Graz führt.

Gigi d‘Agostino tritt im Oktober in der Stadthalle auf

Plakat: Gigi D‘Agostino in der Stadthalle Graz © Semtainment

Und noch ein weiterer Höhepunkt für den Grazer Veranstaltungskalender 2024 ist neu dazugekommen: Am 4. Oktober ist der italienische Kult-DJ Gigi D‘Agostino zu Gast in der Stadthalle. 2019 hatte der von legendären 90er-Jahre-Hits wie „L‘Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ und „In my Mind“ bekannte Italiener drei ausverkaufte Shows in Österreich gespielt, 2021 hätte er neben David Guetta und Steve Aoki am Festival Electric Nation auftreten sollen, das jedoch mitten in der Coronapandemie abgesagt werden musste.

Das wird nun nachgeholt, allerdings mit anderem Veranstalter: Organisiert wird die Show vom Kärntner Thomas Semmler (Semtainment). Der Vorverkauf startet am Donnerstag um 10 Uhr via oeticket.