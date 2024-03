Vor drei Jahren war in den Räumlichkeiten der Messe eine der erfolgreichsten Grazer Fotoausstellungen aller Zeiten zu sehen: Das Atelier Jungwirth zeigte großformatige und auf besonders spektakuläre Art und Weise inszenierte Bilder von Steve McCurry. Daran will man dieses Jahr mit einem weiteren Höhepunkt anschließen.

Ab 23. Mai sind die opulenten Werke des deutschen Mode- und Kunstfotografen Kristian Schuller zu sehen – Aufnahmen aus den letzten 20 Jahren von Stars wie Sharon Stone, Cate Blanchett, Heidi Klum und Penélope Cruz, und das großformatig, schwebend und hinterleuchtet in den Formaten 2 x 3 und 3 x 4,5 Meter.

„Heidi II“ © Kristian Schuller

Kristian Schuller arbeitet an der Schwelle zwischen Kunst und Mode: Seine Bilder sind in Vogue, Harper’s Bazaar und Elle zu sehen. Bekanntheit erlangte er auch als wiederkehrender Gast in der TV-Show „Germany‘s Next Topmodel“, wo er auch als scharfzüngiger Juror gefürchtet ist. Eine wichtige Rolle in der Entstehung der bildgewaltigen Kompositionen, die durch ihr Spiel mit Licht und Farbe beeindrucken, spielt auch seine Frau und Creative-Partnerin Peggy und ihre Kostüme. 2016 waren Schullers Arbeiten bereits in Graz im Atelier Jungwirth zu sehen – hier aber noch in kleineren Versionen.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 31. August täglich außer Montag. Weitere Informationen hier.