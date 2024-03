Im Vorjahr war die Ausstellung im Joanneumsviertel zu sehen, heuer ist sie zurück am Mariahilferplatz: „Menschenbilder“, die große Fotoschau unter freiem Himmel. 547 Bilder von 171 steirischen Berufsfotografen wurden diesmal eingereicht, die besten sind nun bei der Ausstellung zu sehen. Sie wird am Samstag (16. März) um 11 Uhr eröffnet und ist bis 3. April in Graz zu sehen.