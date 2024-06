Eine 70-jährige Grazerin wollte am Mittwoch gegen 12.20 Uhr am Jakominiplatz eine Garnitur der Straßenbahnlinie 7 erreichen und dürfte in Folge von Unaufmerksamkeit beim Gehen gegen eine einfahrende Straßenbahn der Linie 6 gestoßen sein. Die Frau kam zu Sturz und verletzte sich am Knie und Ellbogen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz unterschrieb die 70-Jährige einen Revers und lehnte jede weitere ärztliche Hilfe ab.