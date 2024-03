Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagmorgen in der Mariatroster Straße an der Kreuzung zur Hilmteichstraße. Ein Regionalbus war stadteinwärts unterwegs gewesen, als der Buslenker einen medizinischen Notfall erlitt. Der Bus scherte daraufhin nach links über die Fahrbahn aus und erfasste am Gehsteig einen Passanten von hinten, ehe der Bus in das Schaufenster von Matratzen Concord krachte. Zwei weitere Fahrzeuge wurden zudem in den Unfall verwickelt.

17 Mann der Berufsfeuerwehr Graz rückten mit vier Fahrzeugen zum Unfallort aus. „So etwas haben wir bislang selten erlebt“, sagt Thomas Schmallegger von der Pressestelle der Feuerwehr. „Wir mussten den Bus mit dem Spreizer anheben, weil der Mann noch unter dem Fahrzeug eingeklemmt war. Bei der Bergung war er zum Glück ansprechbar.“

Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften vor Ort © BF Graz

Die Rettung und das Notarztteam, die mit insgesamt 10 Einsatzkräften aus Graz und Graz-Umgebung im Einsatz war, übernahmen die Erstversorgung. Der Passant zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, der Buslenker erlitt leichte Verletzungen, sie wurden beide ins LKH Graz gebracht.