In Liebenau ist am Montag gegen 8.15 Uhr eine Frau im Kreuzungsbereich Liebenauer Hauptstraße/Sternäckerweg von einem Pkw erfasst worden. Die in Graz lebende Bosnierin war am Gehsteig gegangen und hatte den Schutzweg im Kreuzungsbereich benutzt. Zugleich war ein Pkw – vermutlich ein Taxi – von der Liebenauer Hauptstraße kommend in den Sternäckerweg eingebogen und hat die Frau dabei offenbar übersehen. Sie wurde leicht verletzt und mit der Rettung zur ambulanten Behandlung in das LKH-Graz transportiert.

Zeugenhinweise gesucht

Der Pkw-Lenker hat seine Fahrgeschwindigkeit zwar verringert, aber nicht angehalten. Er fuhr in Richtung Osten davon.

Das Fluchtfahrzeug soll ein weißer Kombi und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Taxiunternehmen sein. Bislang geführte Erhebungen verliefen aber negativ. Zweckdienliche Hinweise zum möglichen Fahrzeuglenker werden von der Verkehrsinspektion Graz unter 059-133-65-4110 entgegengenommen.