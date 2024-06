Samstagabend wurde die zehnte Ausgabe des Fine Crime Festivals auf der Grazer Murinsel eröffnet. Ein erster Höhepunkt stand dabei am Programm. Der mit 1000 Euro dotierte Newcomer Award wurde an Gudrun Wieser vergeben. Wieser startete 2022 mit „Jenseits der Mur“ im Genre der historischen Krimis durch. Heuer nahm sie eine neue Krimireihe in Angriff, die in der Kaiserzeit angesiedelt ist. Der unverwechselbare Schreibstil der Autorin überzeugte die Jury.

Bis zum 13. Juni ist bei dem Festival das „Who is Who“ der Krimiszene vertreten. Führungen, Lesungen und Diskussionen stehen in Graz und den Regionen auf dem Programm. Wo überall noch Spannung angesagt ist, verrät die Homepage des Fine-Crime-Festivals. Am letzten Tag der Veranstaltung wird dann auch enthüllt, wer heuer den Hauptpreis, den Fine Crime Award, gewinnt.