Sommerliche Temperaturen zum Frühlingsbeginn, seit Tagen Regen und Aussichten auf noch mehr Nass – das ist eine Kombination, die nicht nach dem Geschmack von Christine Fischer ist. „Heuer ist alles extrem früh aufgeblüht, jetzt leiden vor allem die Rosen unter dem Dauerregen“, seufzt die 66-Jährige mit einem Blick auf den sich verdunkelnden Himmel. Wir nutzen ein Sonnenfenster, um uns in ihrem rund 5000 Quadratmeter großen Paradies in Nestelbach umzuschauen. Spielt das Wetter mit, können das am kommenden Wochenende viele Gartenliebhaber tun. Der Verein „Gartenlust“ lädt zum Fest. Die Tore von 43 Gärten in Österreich stehen dabei am 8. und 9. Juni Besuchern offen.