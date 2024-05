Ein zusätzlicher Turnsaal, ein Speisesaal und ein Aufzug wurden an das bestehende Gebäude angebaut – aber nicht nur: Der zweite Bauabschnitt der Erweiterung der Volks- und Mittelschule Viktor Kaplan in Andritz ist nun eröffnet, rund 9,47 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen. Eine Investition „in die Zukunft unserer Stadt“, ist Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner überzeugt. Er war am Dienstag bei der feierlichen Eröffnung mit den beiden Direktorinnen Iris Baumgartner (Volksschule) und Marion Höllbacher (Mittelschule) ebenso dabei wie Bildungslandesrat Werner Amon, dem besonders gut gefiel, „dass der Turnsaal und die neuen Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung von der Volksschule und Mittelschule genutzt werden und damit Synergien gehoben werden.“

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner mit MS-Direktorin Marion Höllbacher © Foto Fischer

Rund 200 Tonnen Holzmasse wurden für den Zubau verbaut, 400 Sträucher gesetzt, 40 neue Bäume gepflanzt und 5.000 Quadratmeter Rasenfläche begrünt. Ein besonderes Highlight sind die neuen Außenflächen. „Ich freue mich, dass es uns an diesem Standort nun gelungen ist, einen Vorzeigestandort für moderne Schulfreiflächen umzusetzen“, nennt Hohensinner hier ein „Best-Practice-Beispiel“. Gerade im urbanen Raum würden den Schulfreiflächen besondere Bedeutung zukommen. Auch der Schulhof wurde nun zum Innenhof mit ausreichend befestigter Fläche zum Laufen, Spielen, Roller- und Radfahren umfunktioniert, sowie Sitzbänke rund um die Bäume für Gruppenarbeiten und als Lerninseln geschaffen.