Damit sich die Technische Universität auf den Inffeldgründen ausdehnen kann, siedelt in Graz eine ganze Schule. Konkret wechselt die Sportschule in der Brucknerstraße nach Eggenberg, im Herbst 2028 soll sie mit zwölf Klassen am Schulcampus Algersdorf in unmittelbarer Nähe zum Sportbad Eggenberg und dem Askö-Stadion eröffnen. „Das wird eine topmoderne Sportmittelschule mit einer Vielzahl an attraktiven Sportmöglichkeiten“, sagt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP).