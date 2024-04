ÖVP will 250-Millionen-Projekt Müllverbrennungsanlage zum Freizeitareal ausbauen

2029 soll die geplante Müllverbrennungsanlage in Graz in Betrieb gehen. Die ÖVP will beim 250-Millionen-Projekt noch eins draufsetzen: Die Anlage soll auch ein Freizeitareal sein.