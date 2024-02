Radelt man auf den Hauptradrouten 3 und 4 nach Andritz und weiter in Richtung Weinitzen oder geht am Schöckbachweg und Ursprungweg spazieren, gluckert neben der Strecke der Schöcklbach sanft vor sich hin. Das Wasser im Bachbett steht kaum knöcheltief. Dass sich das innerhalb von Minuten ändern kann, wissen Anrainer, deren Keller und Wohnräume in den letzten Jahren nach außergewöhnlichen starken Regenfällen unter Wasser standen. Um die Gefahr von Überschwemmungen einzudämmen, wurde 2012 ein Rückhaltebecken in Weinitzen in Betrieb genommen, der Bach selbst in drei Bauabschnitten hochwasserfit gemacht. Nun nimmt man den letzten Abschnitt vom Rotmoosweg bis zur Stadtgrenze in Angriff. Es ist das größte Projekt, das die Stadt im Rahmen des Sachprogramms Grazer Bäche in diesem Jahr auf der Agenda hat.