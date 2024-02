Im Frohnleiten des Jahres 1897 kommt ein Kurgast der Kaltwasserheilanstalt auf mysteriöse Weise ums Leben. Der Arzt Titus Pyrner, eigentlich auf Sommerfrische in Frohnleiten, und der junge Untersuchungsrichter Franz Stahlbaum ermitteln. „Geheimnisse in der Grünen Mark“ ist nach „Die Kälte der Mur“ und „Jenseits der Mur“ der dritte historische Krimi von Gudrun Wieser, der im emons-Verlag erschienen ist.

Wieser ist gebürtige Frohnleitnerin. Sie hat einen Doktor in klassischer Philologie und unterrichtet Latein, Deutsch, Interkulturelles Soziales Lernen und Darstellendes Spiel. Daneben tritt sie als Erzählerin allein und mit der Schauspielerin und Autorin Marion Wiesler als Duo Wieser&Wiesler auf.

„Geheimnisse in der Grünen Mark" erscheint am 29. Februar im emons Verlag

Die Premierenlesung findet am 29. Februar um 19 Uhr in der Bücherei Buch&Co am Hauptplatz Frohnleiten statt, weitere Lesungen sind am 6. März in Bruck an der Mur (Stadtbücherei, 18 Uhr), am 7. März in Leoben (Thalia, 19 Uhr) und am 21. März in Graz (Stadtbibliothek Zanklhof, 19 Uhr).

