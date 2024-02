Alle Schülerinnen und Schüler mögen derzeit die wohlverdienten Ferien genießen – im Gegensatz zu vielen Handwerkern und Shopbesitzern in der Grazer Innenstadt, die vom Durchschnaufen weit entfernt sind. Tatsächlich wird vielerorts in die Hände gespuckt: So wird derzeit in der Herrengasse nicht nur der Intimissimi-Shop umgebaut (er ist daher bis Anfang März geschlossen), auch die Tchibo-Filiale nebenan wird bis 28. März erneuert – in der Zwischenzeit aber kann man Kaffee und mehr auf einer kleineren Tchibo-Fläche in der Stubenberggasse ums Eck erwerben.