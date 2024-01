Die Eröffnung in der Grazer Herrengasse im Jahr 1967 war wegweisend, berichtete einst der Österreich-Manager von Nordsee. „Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Deshalb wurde damals beschlossen, dieses Konzept auszubauen.“ Knapp 56 Jahre später erfolgt nun ein negativer Knalleffekt, bestätigt man doch in der Hamburger Zentrale seufzend, dass der Grazer Nordsee-Standort im März geschlossen wird. Jener in der Shoppingcity Seiersberg bleibe jedoch bestehen, „einige Mitarbeitende“ von Graz werde man dort beschäftigen. Zudem sei Nordsee immer auf der Suche nach geeigneten Standorten und Franchise-Partnern.