Fast fünf Jahre lang war der Schloßbergplatz der Treffpunkt für alle Frankophilen in Graz: Im „La Mur“ im Reinerhof, dem ältesten Haus von Graz, zelebrierten Michael Pendl und Gerald Hafner das französische savoir-vivre – mit französischen Weinen, Crémant und dem selbst kreierten „Spritz Escalier“ („Stiegenspritzer“), dazu französischem Essen und Themenabenden. Sogar den Eiffelturm brachte man – zumindest als Dekoobjekt für den entzückenden Gastgarten – zum Uhrturm.

Nun sagen die „La Mur“-Betreiber Adieu: Diese Woche hat man noch Donnerstag bis Samstag wie gewohnt geöffnet, am Dienstag, dem 30. Jänner und am Mittwoch, dem 31. Jänner, sperrt man zum letzten Mal auf. Geschlossen wird übrigens trotz des Erfolgs, nachdem man auch schwierige Zeiten mit Corona und Inflation gut überstanden hatte: Pendl und Hafner hatten bis zuletzt nebenbei beim ORF und in Bildungsdirektion und -ministerium gearbeitet und haben auch vor, das auch nicht aufzugeben bzw. mussten in den Vollzeit-Modus zurückkehren. „Wir haben alles mit Freude und Liebe gemacht, aber nun mussten wir uns entscheiden“, begründen sie den Schritt: „Unsere Hauptberufe üben wir mit genauso viel Herz, Engagement und Begeisterung aus.“

Man sei stolz, das Lokal auch ohne Gastronomieerfahrung sehr gut geführt zu haben, auch dank eines großartigen Teams, zu dem auch Pendls Schwester Sabine als Köchin und wichtige Stütze dazugestoßen war. Der Entschluss sei dennoch alles andere als leicht gefallen und die letzten Tage sehr emotional gewesen, erzählt Pendl: Nach der Bekanntgabe der Schließung am Mittwochabend seien unzählige Nachrichten und Anrufe eingetrudelt. Im Laufe der Zeit seien im Lokal auch Freundschaften entstanden, die man unbedingt aufrechterhalten wolle.

Was die cuisine française angeht, tut sich nun aber wieder eine Lücke in Graz auf – nachdem in den letzten Jahren schon viele Lokale wie die Brasserie Santner, Das Bistro, Ma France, Bruno und natürlich das Las Pastis gekommen und gegangen waren. Ein kleines Stück Frankreich soll Graz aber freilich erhalten bleiben: Hafner wird als Président der Société France-Autriche de Graz dafür sorgen, dass es Veranstaltungen wie die La Fête de la Musique weiterhin geben wird. Infos folgen unter franceautriche.at