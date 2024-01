So ein Winterurlaub in den Ferien sollte nicht zu lange dauern – will man die jüngsten Neuerungen in der Grazer Innenstadt nicht versäumen. Denn hinter noch verschlossenen Türen und teils abgeklebten Schaufenstern werden eifrig Neustarts vorbereitet. Erste Kostproben von ihrem künftigen Angebot servieren Markus Herold und Marlon Krech bereits in der Conrad-von-Hötzendorf Straße: Sie folgen ja mit ihrem Poke- und Bowl-Lokal „Alpoke“ der geschlossenen „Goldenen Banane“ nach. Ehe man im Laufe des Februars auch zu Tisch bittet, ist nun bereits der Lieferservice via Lieferando und foodora angelaufen.