Mit einem Flohmarkt Ende Oktober war endgültig Schluss: Die „Goldene Banane“ von Tihomir „Tichy“ Mudnić in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße hat nach fünf Jahren, in denen sich das Tex-Mex-Lokal zu einem beliebten Fixpunkt in Graz etabliert hatte, geschlossen. Den neuen Betreiber wollte man zuletzt noch nicht verraten, dass das Konzept nicht fortgeführt werden würde, stand aber schon länger fest.

Nun zeigen Plakate in den Fenstern, wer in den einstigen Bank-Räumlichkeiten nachfolgen wird: Im Jänner 2024 will „Alpoke“ starten, ein Poké- und Bowl-Lokal aus Salzburg. Auf der Karte zu finden werden gesunde Bowls und Wraps, Salate sowie Smoothies sein – und das übrigens nur wenige Meter von „Dean and David“ mit sehr ähnlichem Konzept entfernt. Auch ein Lieferservice soll angeboten werden, am Salzburger Standort in der Münchner Bundesstraße betreibt man auch einen Automaten, aus dem rund um die Uhr abgepackte Bowls und Wraps entnommen werden können.

Derzeit ist man, wie in den Fenstern zu lesen, auf Personalsuche.