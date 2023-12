Es gibt Passanten, die augenzwinkernd meinen, allein schon beim Überqueren des Grazer Jakominiplatzes drei Kilogramm zuzunehmen. Tatsächlich kann sich die Gastronomie-Dichte sehen lassen, aus der zwischen Burger-Varianten und Bowls vor allem Backwaren sowie gefüllte Kaffeetassen hervor schmecken. Dennoch hat ein Wiener Unternehmen nun Gusto darauf, ausgerechnet hier zwischen Martin Auer, Sorger und Hubert Auer eigene Semmeln, Biobrote und süße Schnecken nachzulegen: Mel&Koffie, in Wien mit drei Filialen vertreten und recht angesagt, feiert im Frühjahr auf der Westseite zwischen Sorger und Sonnenapotheke seine Steiermark-Premiere. Mel und Koffie? „Das waren die ursprünglichen Begriffe. Das erste mittelhochdeutsche Wort für Mehl etwa war mel“, klärt uns Peter Ostendorf auf.

Nicht nur diesen Neustart hat die Grazer Firma jkp-Immobilien in die Wege geleitet, sondern auch einige Veränderungen in der Herrengasse: So wird die Herrengasse 20 die neue Heimat einer Calzedonia-Linie, weil dort das Team von T-Mobile auszieht und in die leer stehende Backwerk-Filiale beim Hauptplatz übersiedelt.

Die prominenten Flächen direkt gegenüber leben ab Jänner ebenfalls wieder auf: In den Eckräumen im Rathaus, welche ja Red Bull verlassen hat, konnten zuletzt Grazer Unternehmen für ihre Produkte werben – nun aber übernimmt wie berichtet die Parfümerie Douglas und richtet den Shop bis zum Frühjahr her.