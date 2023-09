Gut, Sorger kennt man seit vielen Jahren - die neue Filiale in der ehemaligen Krentschkerbank am Eisernen Tor ist bereits die 14. in Graz und die 25. in der Steiermark. In unmittelbarer Nähe zum großen Sorger am Jakominiplatz und zum Sorger-Standl, ebenfalls am Jakominiplatz, ist man nun am Eck präsent, direkt vor der Ausweich-Haltestelle am Opernring.

Die Filiale ist aber nicht nur wegen ihrer sehr zentralen Lage spannend, sondern auch ihrem Design: Die Theke ist in edlem zartrosa und gold gehalten, links gibt's das übliche Brotsortiment, rechts das Café, von dem aus man zu den Tischen geht - unter anderem sehr gemütliche Sitznischen direkt am Fenster, mit Blick auf das Treiben beim Opernring.

Frühstücksvariationen

Täglich von 6.30 Uhr bis 12 Uhr gibt es Frühstück mit Namen wie "Guten Morgen", "Amore Bio" oder "Süße Grüße", mittags wird aber auch gekocht, und zwar dasselbe Menü, wie es auch am Jakominiplatz gibt.

Das Mittagsgericht kostet jeweils 10,90 Euro, eine Suppe dazu 1,90, ein Haussalat 3,50 Euro. Jeden Tag stehen zwei Speisen zur Auswahl, davon eine vegetarisch. Diese Woche etwa Fenchel-Paprika-Huhn oder Rote-Rüben-Gnocchi, Cevapcici mit Letscho und Kürbisravioli mit Fond und Kernöl.

Oder ein Papriziertes Kürbisgemüse mit Spiegelei und Erdäpfelschmarrn, das wir uns kommen lassen. Bestellt und bezahlt wird an der Theke, das Essen wird dann aber zum Tisch gebracht - und das ziemlich flott. Das Gericht ist ganz nett angerichtet, soweit man das bei einem so schlichten Essen sagen kann, und überzeugt durchaus: Das Kürbisgemüse ist g'schmackig und nicht zu durchgekocht, die Erdäpfel sind ebenfalls gut gewürzt, beim Spiegelei zerrinnt das Eigelb, wenn man es mit dem Messer anschneidet. Passt gut! Ein bisschen mäkeln müssen wir beim Salat: Er kommt in einem Schraubglas und ist an und für sich gut - mehrere unterschiedliche Blattsalate wie Rucola und auch Kraut, knackige Karotten -, aber das Dressing dazu gibt es aus dem Packerl. Naja, praktisch halt - aber im Lokal sitzend hätte uns ein frisch abgemachter Salat definitiv besser geschmeckt.

Unser Fazit: Ob der neue Sorger ine Bank für schnelles Mittagessen ist? Wir würden schon ja sagen. Schönes Lokal, tolle Lage, sehr bequeme Sitze und ein einfaches, schnelles Mittagessen zum fairen Preis - da kann man eigentlich nix dagegen sagen.

Sorger am Eisernen Tor: Kontakt und Öffnungszeiten

Am Eisernen Tor 3, 8010 Graz

Tel. +43 316 90 70 10

sorgerbrot.at

Montag bis Freitag 6.30–19 Uhr

Samstag 7–17 Uhr

Sonn- & Feiertag 8–17 Uhr