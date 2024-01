In der Gemeinde Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung freut man sich über gute Nachrichten, die medizinische Versorgung der Bevölkerung betreffend. Jahrelang hat man sich in der Gemeinde um eine Kassenstelle für einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin bemüht. Nun hat Gesundheitsminister Johannes Rauch 100 neue Kassenstellen in Österreich in Aussicht gestellt - eine davon wird künftig in Gratwein-Straßengel und damit in der bevölkerungsreichsten Gemeinde des Bezirks Graz-Umgebung zu finden sein.

Nur eine Kassenstelle in Kalsdorf

Die Gemeinde ist nicht die einzige in Graz-Umgebung in der es bisher keine Kassenstelle für diese Fachrichtung gab. Laut Ärztekammer gibt es in den 36 Gemeinden des Bezirks mit rund 162.000 Einwohnern bisher überhaupt nur eine Kinderärztin mit Kassenvertrag. Irina Mang ordiniert in Kalsdorf und damit im Süden von Graz. Im Norden der Landeshauptstadt bekommt Gratwein-Straßengel nun die erste Kassenstelle.

Die Bürgermeisterin von Gratwein-Straßengel, Doris Dirnberger (SPÖ), spricht von einer „bedeutenden Errungenschaft für die Gemeinde und die gesamte Region“. Die Stelle soll demnächst ausgeschrieben werden. Die Gemeinde hat angekündigt, bei der Suche nach geeigneten Räumen für die Praxis behilflich sein zu wollen.