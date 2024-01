„Kinderärzte haben am Wochenende offen – aber keiner geht hin“: So war der Titel eines Artikels, den die Kleine Zeitung Anfang Oktober letzten Jahres veröffentlichte. Der Hintergrund war, dass an jedem Samstag- und Sonntagvormittag sowie an Feiertagen Kinderarzt-Ordinationen in Graz offen haben – aber kaum kleine Patientinnen und Patienten kamen, da das Angebot in der Bevölkerung nicht bekannt war. Dadurch verfehlte dieser „pädiatrische Bereitschaftsdienst“, wie er offiziell heißt, auch eine wichtige Funktion: Die Ambulanz der Kinderklinik am LKH-Uniklinikum Graz an den Wochenenden zu entlasten. „Ja, wir haben das Problem, dass die Bevölkerung nicht weiß, dass Kinderärzte da sind“, gestand damals Klaus Pessenbacher ein, der als medizinischer Geschäftsführer der Gesundheitsversorgungs-GmbH für ärztliche Bereitschaftsdienste zuständig ist. Die teilnehmenden Ordinationen stehen an Wochenenden und Feiertagen für je drei Stunden von 9 bis 12 Uhr offen – in dieser Zeit wurden im vergangenen Jahr im Schnitt sieben Kinder versorgt. Der teilnehmende Kinderfacharzt Johann Deutsch betätigte dies – manchmal seien aber auch nur vier Kinder an einem Vormittag gekommen.