Es ist Wochenende und das Kind wird krank: Ein Szenario, das sich Eltern gern ersparen würden und eine Situation, in der sich die Frage stellt: Wo bekomme ich jetzt ärztliche Hilfe? Was viele Grazer Eltern wohl nicht wissen: Es gibt auch am Wochenende und am Feiertag vormittags je eine geöffnete Kinderarzt-Praxis – aber die Information darüber ist in der Bevölkerung nicht angekommen.