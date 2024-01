Vor den Toren von Graz gibt es ja in Thal eine wunderbare Loipe, wer keine Ausrüstung hat, kann sie vor Ort ausleihen. Wie so oft in den letzten Jahren, spielt aber Frau Holle in und um die Landeshauptstadt nicht mit. Schnee in Graz? Leider nicht in Sicht.

Ein wenig Anfahrtszeit muss man also in Kauf nehmen, will man von Graz aus langlaufen gehen. Das Langlaufzentrum Hebalm erreicht man mit dem Auto über die Südautobahn A2 in etwas weniger als einer Stunde. Eine Öffiverbindung gibt es leider nicht.

Anfahrt: Auf der Südautobahn A2 geht es in Richtung Kärnten. Nach der Abfahrt Packsattel folgt man den Schildern in Richtung Hebalm. Kurz nach dem ehemaligen Skigebiet Hebalm ist man auch schon am Parkplatz.

Ausrüstung: Den Verleih von Sport Feimuth direkt beim Loipeneinstieg kann man nicht verfehlen. Auch für bekennende Anfängerinnen hat man keine abgeranzten Bretteln, sondern eine 1a-Ausrüstung. Für Ski, Stöcke und Schuhe zahle ich 18 Euro für drei Stunden, 23 Euro würde die Leihausrüstung für den ganzen Tag kosten.

Loipen: Zwölf Loipenkilometer bietet man sowohl Skatern als auch Langläufern, die im klassischen Stil unterwegs sind. Acht Euro zahlt man für die Loipenbenutzung. Bei strahlendem Sonnenschein nehme ich es mit der Hebalmrunde auf. Ebene Strecken, Steigungen und Gefälle wechseln einander ab. Gut, dass ich mich noch an den Tipp des netten Herrn vom Skiverleh erinnern konnte. Raus aus der Spur, wenn’s bergab zu schnell wird, hat er mir noch mit auf den Weg gegeben. Mit etwas Gefühl bekommt man tatsächlich auch auf schmalen Langlaufskiern einen Pflug (vulgo „Pizzastück“) hin und landet nicht auf dem Po. Die Runde macht Spaß, eine zweite darf folgen. Ein Tipp: Wie es mit den Schneeverhältnissen vor Ort aussieht und welche Loipen in Betrieb sind, verrät der aktuelle Loipenbericht.

Einkehren: Die Gipfl-Hütte bei der Bergstation der Kluglifte muss ich das nächste Mal ausprobieren, die Klugliftrunde führt daran vorbei. Fein zum Einkehren, bevor man wieder ins Auto einsteigt und nach Hause fährt: das Vereinshaus (das ehemalige Seestüberl). An der wärmenden Kürbiscremesuppe gab es nichts zu meckern.

Öffnungszeiten: Start täglich um 9 Uhr, Mo, Mi und Sa bis 16 Uhr. Di, Do und Freitag bis 20 Uhr.