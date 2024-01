Der 15 Hektar große Hubertussee besteht erst seit dem Jahr 1906. Damals ließ Margret Krupp einen Staudamm am kleinen Fluss Walster errichten, um den dadurch geschaffenen See ihrem Mann zu schenken. Ihr Mann war der deutsche Stahlindustrielle Artur Krupp, und er soll sich sehr über dieses Geschenk zur silbernen Hochzeit gefreut haben. Heute wären solche kleinen Aufmerksamkeiten kaum mehr möglich, auch wenn einem das ganze Gebiet gehört, wie das bei der Familie Krupp der Fall war. Aber dadurch ist vor 117 Jahren ein malerischer und beliebter See entstanden, den wohl niemand mehr missen möchte.