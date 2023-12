Bereits zum 8. Mal fand am 24. Dezember das Weihnachtsschwimmen im Erlaufsee bei Mariazell statt. Lars Hermann lud auch heuer wieder ein, gemeinsam mit ihm in die Fluten des eisig kalten Erlaufsees zu steigen. 18 gegen die Kälte offenbar unempfindliche Schwimmerinnen und Schwimmer folgten der Einladung und stürzten sich um 10.30 Uhr in den See. Damit wurde heuer ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Der Erlaufsee präsentierte sich diesmal ohne Eisdecke, und so konnten die Eisschwimmer im normalen Badebereich ins Wasser gehen. Von angenehm konnte bei dem Wetter und Temperaturen um den Nullpunkt keine Rede sein. Langsam und zaghaft hineingehen erwies sich als noch unangenehmer als schnell hineinzurennen. Deshalb brachten die meisten den Einstieg in den See rasch hinter sich.