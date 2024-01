Es kommt, wie es zumindest beim Auftakt wohl kommen musste: Am Grazer Lendkai staut es sich in den Montagmorgenstunden. Ab heute, 8. Jänner, wird ja nicht nur die Grazer Tegetthoffbrücke wegen umfassender Sanierungsarbeiten gesperrt – im Windschatten dieser Maßnahme, die alle Verkehrsteilnehmer trifft, greift man auch entlang des Lendkais entscheidend ein: Ab Montag wird stadteinwärts die linke Fahrspur zwischen Ökonomiegasse und Erzherzog-Johann-Brücke gesperrt, um sie in einen Radweg zu verwandeln – neben dem bereits vorhandenen Zweirichtungs-Radweg. Die Folge: Nicht nur ein Blick auf die Webcam der Stadt Graz verdeutlicht um 10.30 Uhr den Stau vor dem Kunsthaus, auch beim Verkehrsservice der Antenne Steiermark heißt es: „Stau wegen Überlastung am Lendkai. Plant zehn Minuten mehr ein.“