Ab 8. Jänner kommen in Graz zu den laufenden Großbaustellen gleich zwei weitere hinzu: So wird im Zuge der Errichtung der neuen Tramstrecke die Tegetthoffbrücke im Zentrum „ertüchtigt“, parallel nehmen sich die ÖBB die Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse zur Brust. Für Autolenker, Radler aber auch Öffi-Gäste bedeutet dies, dass sie sich auf zusätzliche Geduldsproben und Ausweichrouten einstellen müssen.

Autolenker: Ab Ende 2025 wird ja die Grazer Herrengasse entlastet und jede zweite Tramgarnitur der Linien 6/7 via Neutorgasse und Tegetthoffbrücke geführt. Also muss man Letztere auf die künftige Belastung vorbereiten – und Teile davon abbrechen, um sie durch neue zu ersetzen. Eingehoben wird das Trumm von einem neuen Brückenteil mithilfe eines Krans: Ein Schauspiel, „das schon was hermachen wird“, lachte Klaus Masetti von der Stadtbaudirektion schon im Vorjahr. Die aktuelle Folge: Die Tegetthoffbrücke wird ab 8. Jänner genauso gesperrt wie die Belgier- und die Vorbeckgasse (siehe Grafik). Die Belgiergasse ist nur noch für Anrainer passierbar. Als Hauptrouten entlang der Mur bleiben für Autolenker der Grieskai und der Marburger Kai übrig – „damit ist die Zufahrt zur Kastner-Tiefgarage ungehindert möglich“, betont Masetti. Radfahrer: Diese lässt man vom Süden kommend ersatzweise via Griesgasse und Marburger Kai strampeln, in die Gegenrichtung vom Norden her über den Südtiroler Platz und die Feuerbachgasse. Weil aber Papier im Gegensatz zu manchem Radler geduldig ist und dieser bestimmt via Defreggergasse weiterhin in die Belgiergasse braust, wird von dort ein Abbiegen in die Griesgasse gen Süden möglich sein – wenn auch nicht im Sinne des Erfinders von Baustellenumleitungen. Und: Der bestehende Radweg zwischen der Ökonomiegasse und Erzherzog-Johann-Brücke wird provisorisch um die dort entfallene Kfz-Spur erweitert. Öffi-Gäste: Ab 8. Jänner werden die Buslinien 67 und 67E umgeleitet – und zwar ab der Haltestelle „Roseggerhaus“ in Richtung Zentralfriedhof sowie ab der ÖGK in der Gegenrichtung.

So weichen Sie ab 8. Jänner aus © Kleine Zeitung Grafik/Günter Pichler

Eine Woche später, ab 15. Jänner, wird parallel im Grazer Westen in die Hände gespuckt: ÖBB und Stadt Graz ziehen bei der Erneuerung der Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse an einem Strang, die bis 2026 fit für die neue Südstrecke gemacht wird. Allein der Verkehrsraum rundherum wird um rund elf Millionen Euro erneuert und unter anderem mit Grünflächen ausgestattet. Die Folge hier: Autolenker werden via Eggenberger- und Ibererstraße umgeleitet, für Fußgänger bleibt unter der Unterführung ein Durchgang offen, den auch Radfahrer nutzen können – wohlgemerkt, um ihren Drahtesel zu schieben. Und: Die Buslinien 62 und 65 werden umgeleitet.