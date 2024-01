Ab 8. Jänner wird also an weiteren neuralgischen Stellen in Graz in die Hände gespuckt. Zunächst erfolgt die Sperre der Tegetthoffbrücke neben dem Andreas-Hofer-Platz: Weil ja die neue Straßenbahnroute ab Ende 2025 via Neutor- und Belgiergasse in Richtung Annenstraße führt, muss die Brücke saniert und statisch auf die neue Last vorbereitet werden. Nur eine Woche später, ab dem 15. Jänner, startet parallel die Sanierung der Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse, die wiederum durch die ÖBB bis zum Jahr 2026 fit für die neue Südstrecke gemacht wird.