Nicht nur, weil sie durch und durch eine Theaterfrau ist, ist das Improvisieren für Petra Pauritsch längst zur Normalität geworden. „Wir bereiten jetzt einen Sketch-Abend zum 100. Geburtstag von Loriot vor, den können wir auch ohne Bühnenbild überall spielen, zum Beispiel in einem Café“, kündigt die Prinzipalin der Komödianten in St. Leonhard an. Morgen Vormittag spielt das KiStL-Ensemble die wohl allerletzte Vorstellung im charmanten Hinterhoftheater in der Rechbauerstraße – mit der Silvestermatinee von „Hundswetter“, einer französischen Komödie von Brigitte Buc, soll dann wirklich der letzte Vorhang fallen, nachdem das Theater heuer kurzfristig noch einmal in die Verlängerung gehen durfte.