Gute Neuigkeiten gibt es vom Kistl Hinterhoftheater – vorerst zumindest. Das kleine Theater in der Rechbauerstraße 63a muss ja wie berichtet einem Neubau weichen, nun gibt es aber erneut eine Verlängerung; man kann noch bis zum 3. November am Standort verbleiben.

Vor Freude kündigen die Komödianten in St. Leonhard gleich eine neue Premiere an: Am 22. Oktober wird die französische Komödie „Hundswetter“ von Brigitte Buc gezeigt, bis zum Auszug im November gehen sich noch drei weitere Vorstellungen (25., 26. und 28.10.) aus. Auch ein Kinderkurs findet im Oktober noch statt, das allerdings mit der Unsicherheit, dass dieser möglicherweise dann nicht mehr am Standort

abgeschlossen werden kann. Infos: kistl-theater.at

