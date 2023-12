Wenn Warten Willkommen ist: „Warten aufs Christkind“ am Flughafen

Den Auftrag des Christkinds nimmt man am Flughafen Graz sehr ernst: Jedes Jahr erhält man hier den Auftrag, am 24. Dezember für Unterhaltung und weihnachtliche Einstimmung zu sorgen, damit das Christkind ungestört landen und abheben kann, um Geschenke zu verteilen. Heuer gibt es von 9 bis 13 Uhr eine Kinderbackstube, eine Christkindl-Werkstatt und Flughafenführungen, bei denen Groß und Klein hinter die Kulissen blicken können. Frederik Mellak erzählt Winter- und Weihnachtsmärchen für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren, das Bläserensemble der TMK Trautmannsdorf stimmt auf den Heiligen Abend ein. Einen Weihnachtspunsch-Stand gibt es auch. Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die beiden Geschäftsführer des Flughafen Graz, erzählen, dass es mittlerweile zwei Weihnachtstraditionen am Flughafen gibt: Neben der Veranstaltung „Warten aufs Christkind“ ruft man an diesem Tag auch immer zum Spenden auf. „In diesem Jahr gehen die gesammelten Spenden an den Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich“, so Grimus und Löschnig.

Kindertheater: Vom kleinen Prinzen und vom Tannenbäumchen

Das Tannenbäumchen © Johannes Gellner

Das Kindertheater Das Podium verkürzt das Warten auf die Bescherung mit einer Aufführung des Klassikers „Der kleine Prinz“. Erzählt wird die poetische Geschichte des kleinen Astronauten als Puppentheater mit lebensgroßen Puppen in offener Spielweise für Leute ab 4 Jahren erzählt. Karten und Infos gibt es unter der Tel. 0678 1 222 222 bzw. karten@daspodium.at.

Die Kindertheaterproduktion „Das Tannenbäumchen“ des Quasi-Quasar-Theaters ist bereits ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Die besinnliche Geschichte über Einsamkeit und Zweisamkeit dreht sich um kluges Bäumchen, das nicht gefällt werden will, sondern ausgegraben, eingetopft und besonders festlich geschmückt. Zu sehen am 24. Dezember um 11 und 14 Uhr im Kindermuseum FRida&freD, Vorstellungen gibt es auch davor am 21. bis 23. Dezember um 16 Uhr.

Im neuen „Salon Stolz“ gibt es um 11 Uhr eine Aufführung von Tanztheater Melodia, ein Tanztheaterstück ab 4 Jahren, bei dem zwei Tänzerinnen tanzend die Geschichte von Robert Stolz und das Publikum auf eine bezaubernde Reise durch seine Musik mitnehmen. Auch am 22. Dezember (16 Uhr) und am 23. Dezember (11 und 16 Uhr) sind Aufführungen geplant.

Alles Action am Heiligen Abend

„Die perfekte Chance, die Wartezeit aufs Christkind zu überbrücken“, lädt man mitten im Grazer Schloßberg ein: Die Schlossbergrutsche hat nämlich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Und Jump25, der Trampolinpark in Kalsdorf bei Graz, hält an den Feiertagen ebenfalls offen, am 24. Dezember gibt es Sonderöffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr. Die Grazer Winterwelt lädt am 24. von 9 bis 13.30 Uhr Kufenflitzer ein, am 25. von 11.30 bis 19 Uhr.

So ein Zirkus!

„Afrika! Afrika!“ gastiert derzeit am Gelände der Grazer Messe, gespielt wird im beheizten Zirkuszelt. Aufführungen gibt es täglich (außer 25. Dezember), am 24. Dezember gibt es eine Vorführung um 14 Uhr – es gibt noch ausreichend Karten. Im Orpheum gastiert der Cirque Noël mit dem Programm „The Elephant in the Room“. Am 24. Dezember gibt es keine Aufführung, dafür aber am 23., 25. und 26. Dezember. Zu den Tickets.

Der Circus Safari gastiert mit dem großen Weihnachtszirkus in der Grabenstraße 244 in Andritz. Am 24. Dezember gibt es eine Vorstellung um 14 Uhr. Das Zuckerl: An diesem Tag haben Kinder freien Eintritt – in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen.

Museumsbesuche und spannende Führungen verkürzen die Wartezeit

Schon Tradition hat der weihnachtliche Kinderrundgang von Graz Tourismus, der sich auch um die Frage dreht, wie anderswo in der Welt die Geburt Jesu gefeiert wird – es geht um Weihnachtsgurken oder Spinnweben am Christbaum, um Lamas, Kobolde und Hexen, die Geschenke bringen. Geeignet ist der Rundgang für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Tel. 0316 8075-0 und info@graztourismus.at. Auch im Landeszeughaus gibt es am 24. Dezember Führungen – um 11 und 14 Uhr auf Deutsch, um 12.30 Uhr auf Englisch. Das Diözesanmuseum hat am 24. Dezember von 11 bis 17 Uhr geöffnet, die Ausstellung „Was hat wohl der Esel gedacht … Wenn Krippenfiguren vom Weihnachtsgeschehen erzählen“ zeigt die Krippensammlung des Museums. Am 25. und 26. Dezember ist das Museum geschlossen.

Kino: Kinderklassiker und „Tatsächlich ... Liebe“

Nicht von ungefähr ist in den Kinos rund um Weihnachten am meisten los, viele Blockbuster stehen jetzt am Programm („Wish“, „Wonka“, „Neue Geschichten vom Pumuckl“ ...), und am 24. Dezember spielen viele Kinos wunderbare Kinderfilm-Klassiker, die die Zeit zur Bescherung fast verpuffen lassen. Das KIZ Royal lädt etwa zum KIZRoyalWeihnachtsKino, am Heiligabend läuft „Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt“ um 11 Uhr und „Michel aus Lönneberga: Michel muss mehr Männchen machen“ nach Astrid Lindgren aus dem Jahr 1972 um 14 Uhr. Für Große gibt es eine Matinee, „Perfect Days“ läuft um 11.15 Uhr, „The Old Oak“ um 11.30 Uhr. Cineplexx und Annenhof zeigen den Lieblingsweihnachtsfilm vieler, „Tatsächlich ... Liebe“ um 14.15 Uhr (im Annenhof in der OmU-Fassung). Geöffnet haben alle Grazer Kinos und auch das Diesel Kino in Lieboch, nur das Geidorfkino hat am 24. 12. geschlossen.

Weihnachtsmärkte

Die Grazer Weihnachtsmärkte schließen größtenteils schon am 23. Dezember. Am 24. noch geöffnet: Der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Tummelplatz von 10 bis 14 Uhr sowie Advent am Glockenspielplatz von 11 bis 14 Uhr.