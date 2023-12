Philipp Pointner, Gemeinderat und Neos-Chef in Graz, hat am Mittwoch fristgerecht zum Ende der ersten Phase des Listenerstellungsprozesses der Neos seine Bewerbung zur Kandidatur für einen Listenplatz auf der erweiterten Neos -Liste bei der Europawahl 2024 eingereicht. Das gab seine Partei bekannt. In seiner Bewerbung unterstreicht er, dass er sich für ein geeintes Europa der Regionen einsetzen möchte, das Sicherheit und Freiheit für alle Bürger bietet.