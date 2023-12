Kein Geheimnis macht die Evangelische Pfarrgemeinde Heilandskirche in Graz darum, dass sie am Gelände ihres Friedhofs in Neuhart einen Tierfriedhof errichten möchte. Ebenfalls am Gelände geplant: ein Tierkrematorium. Für diese Einrichtung hat man als Partner das Tierkrematorium Lebring mit an Bord.