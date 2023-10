Soll es in Zukunft möglich sein, dass Haustiere an der Seite ihrer Besitzer in einem gemeinsamen Urnengrab bestattet werden? Die Evangelische Pfarrgemeinde Heilandskirche hat zu diesem kontroversiellen Thema schon vor zwei Jahren einen Diskussionsprozess gestartet. "Wir haben aber letztendlich gemerkt, dass es doch Vorbehalte dagegen gab. Viele konnten sich mit der Idee letztendlich nicht anfreunden", unterstreicht Angelika Halbedl-Herrich, Kuratorin der Pfarrgemeinde.