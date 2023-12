Eisig kalt war es zu Wochenbeginn in Graz. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Eislaufplatz in Mariatrost zum langen Wochenende aufsperren können“, meinte da noch Erwin Wurzinger, der sich wie schon in den letzten Jahren um den Platz kümmert. Der Mittwoch verlief dann doch wärmer als ursprünglich prognostiziert, dazu kam der Neuschnee. „Das Eis ist noch nicht tragfähig genug, um den Schnee runterzuschaufeln“, hat Wurzinger nun doch keine guten Nachrichten für Grazer Eislauffans. Der Platz in Mariatrost bleibt gesperrt und wird voraussichtlich auch im Verlauf des langen Wochenendes nicht aufsperren. Für alle, die sich auf dem Laufenden halten wollen, bietet man auch heuer wieder eine Info-Telefonnummer an. Die Ansage wird laufend aktuell gehalten, unter 0664/93009800 erfährt man, ob der Eislaufplatz freigegeben werden kann.