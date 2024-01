Ein sonniges Wochenende erwartet die Steiermark. Am Samstag ist der Himmel großteils wolkenlos, in den Bergen könnte es jedoch stürmisch werden. Im Mariazeller Raum oder am Stuhleck sind Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h möglich. Ruhiger sollten es Skifahrer hingegen auf den Pisten auf der Turrach, Planai oder Hauser Kaibling haben. In den niedrigeren Lagen wird der Wind erst im Laufe des Nachmittags spürbar sein. Davon lässt sich die Sonne aber nicht abschrecken. Genauso wenig wie am Sonntag – es bleibt strahlend-schön.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus fünf bis maximal vier Grad. In der Obersteiermark ist sogar mit einem Eistag zu rechnen, wärmer wird es im Süden und im Grazer Raum. Am Sonntag steigen die Temperaturen im Süden nur leicht an, mit Höchstwerten bis zu sechs Grad.

Italientief bringt Schnee

Für die kommende Woche deutet sich vorerst sonniges Wetter an. In der Mitte der Woche werden sich die Wolken jedoch verdichten. Montag und Dienstag versprechen ruhiges Wetter, ab Mittwoch könnte es zu Niederschlägen kommen. Frühestens am Freitag könnte ein Italientief Schnee und Regen in die Steiermark bringen, auch im Süden, wobei jedoch keine großen Niederschlagsmengen erwartet werden.