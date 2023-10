Es ist eine Sache, einen Abschied anzukündigen - aber eine völlig andere, dann tatsächlich die Türen für immer abzusperren. So geschehen rund um den „Friebe“ in der Grazer Sporgasse: Anfang Oktober wurde den Kunden des Musikfachgeschäftes ja mitgeteilt, dass man Ende des Monats schließen wird. „Wir bedauern diesen Schritt sehr und hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Sortiment viele schöne musikalische Stunden vermitteln konnten“, hieß es per Aushang an der Eingangstür. Am heutigen Dienstag ist es nun so weit: Das Grazer Traditionsgeschäft ist zum letzten Mal geöffnet, am Abend ist der „Friebe“ in der Sporgasse Geschichte.