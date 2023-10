Sie könnte schon lange ihre Pension genießen, trotzdem steht sie nach wie vor im Geschäft: Gerda Zich führt in dritter Generation das Papierfachgeschäft Wirth in der Kärntner Straße 410 in Graz-Straßgang. „Ab 1964 habe ich im Geschäft meiner Eltern mitgearbeitet, 1979 habe ich das Unternehmen übernommen“, erzählt die mittlerweile 78-Jährige. Auf unglaubliche 62 Arbeitsjahre kann sie verweisen.