Noch fehlen uns die Details und O-Töne, hat doch zum Zeitpunkt des morgendlichen Stadtbummels der Kleinen Zeitung an diesem Montagmorgen das betreffende Geschäft noch geschlossen. Doch allein der Aushang an den Schaufenstern reichte, um mit einem Schlag munter zu werden: Der "Friebe" sperrt zu. "Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre müssen wir unser Geschäft leider mit 31.10.2023 schließen", heißt es seitens des Musikfachgeschäftes in der Grazer Sporgasse.

Tatsächlich war das Geschäft mit CDs und Co. schon vor der Pandemie kein leichtes. Und auch seitens "Friebe", der seit Jahrzehnten Grazerinnen und Grazer wie Touristen taktvoll mit Nachschub versorgt, musste man im Jahr 2017 gestehen: "Man kann nicht leugnen, dass ein Geschäftsrückgang zu verzeichnen war." Corona und die Teuerung dürften die Lage noch einmal erheblich verschärft haben. "Wir bedauern diesen Schritt sehr und hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Sortiment viele schöne musikalische Stunden vermitteln könnten", heißt es nun per Aushang.