Keine Spur von Stillstand im Grazer Handel: Eben erst verkündeten wir die Fortsetzung der 182-jährigen Firmengeschichte von "Handschuhe zur Oper" - und dass sich diese einreiht in viele Grazer Traditionsgeschäfte, deren Geschichte teils ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Nun aber hat eine dieser Institutionen, die immerhin 59 Jahre präsent war, Abschied genommen: "Schöffmann" in der Annenstraße 5, der Spezialist für Damen- und Herrenbekleidung in der Nähe des Südtiroler Platzes, ist geschlossen.